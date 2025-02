Truffe agli anziani, la banda si era “convertita” ai furti di Rolex ai danni di turisti facoltosi

Genova. La banda delle truffe agli anziani sgominata negli scorsi giorni in una maxi operazione dei carabinieri di Genova tra Napoli, Caserta e Torino aveva deciso di rubare i Rolex ai facoltosi turisti in Spagna e in Costa Azzurra. La decisione era stata presa, com’è emerso dalle indagini, dopo una serie di arresti dei trasfertisti nel Nord Italia. A parlarne erano stati i due capi dell’organizzazione Marco Macor e la moglie Marica Mastroianni.

“Partiamo e andiamo a fare orologi in Spagna?”, chiede Macor alla donna. “Ok ma io voglio poi tornare a continuare quello che so fare. Lo faccio da sette anni, non mi possono togliere quello che mi dà da mangiare“. Effettivamente, i carabinieri guidati dal colonello Michele Lastella e coordinati dai pm Luca Monteverde e Luca Scorza Azzarà annotano due viaggi nell’estate 2023 a Marbella, in Spagna, e poi in Costa Azzurra, tra Cannes e Nizza.

