Turismo, Frijia: “Alla Spezia il tempo è scaduto per chi non riconosce il valore economico del settore e dei suoi lavoratori”

Il tempo è scaduto per chi non vuole investire seriamente nel turismo e sui suoi lavoratori perché è con il loro contributo che l’accoglienza fa la differenza in un territorio che si sta mostrando al mondo e tra poco tornerà alla Bit di Milano. Questo il pensiero che accompagna l’assessore del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, interpellata da Città della Spezia che in questi giorni sta tornando sul tema della mancanza di lavoratori in un settore economico che punta a diventare sempre più forte. La questione è stata approfondita con i sindacati e le associazioni, sullo sfondo la conferma che i posti ci sono, i lavoratori meno. La via al momento più percorribile è intercettare le scuole e restituire un certo appeal a mestieri faticosi ma fondamentali per un settore che “non è più un fenomeno ma una realtà strutturata” sottolinea la vicensidaco e assessore al Turismo.

