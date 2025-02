Alassio – Kilis: tra le due città un “ponte musicale” per i bambini siriani

Alassio. Il Lions Club Alassio “Baia del Sole”, con le associazioni ParoleSuoni e Famiglia Ginepro, ha promosso un incontro per fornire ausilio al centro didattico di Kilis, città turca in cui sono confluite, negli anni, moltitudini di siriani in fuga da guerre e regimi.

“Una manifestazione – ha dichiarato Luca Russo, Presidente del Lions Club – che ha consentito di ospitare ad Alassio ed ascoltare Charley Fazio e Titti Di Vito, anime colte ed attive di una realtà umanitaria, l’Associazione Joy for Children, che testimonia con tatto, attraverso l’operato continuo ed in loco, quanto sia necessario intraprendere azioni a favore di una terra dilaniata ed in costante equilibrismo tra le correnti della Storia”

