Albissola Marina, il gruppo Consigliare di minoranza “Albissola Tradizione e Futuro” incontra i residenti di piazza Lombardia: “Troppe criticità”

Albissola Marina. “Con la presente si segnala una situazione di grave criticità e problematicità di piazza Lombardia causato dall’evidente e prolungato stato di incuria da parte dell’Amministrazione Comunale. Facendo ingresso nella piazza da viale Perata, si evidenzia il totale dissesto del marciapiede lato monte, con la pavimentazione divelta a causa dell’abbattimento di un salice avvenuto a causa di un temporale il 18/08 scorso che ha danneggiato, anche, il Condominio di Piazza Lombardia 30, rendendo inagibile parte dell’immobile di un cittadino albissolese, che a tutt’oggi vive il disagio di non poter usufruire del proprio terrazzo, e distrutto diverse autovetture regolarmente parcheggiate nella piazza”, lo affermano in una nota i consiglieri di minoranza Deborah Borghi, Michela Moretti Girardengo e Giovanni Siri.

“Procedendo, si riscontra che l’accesso ai portici non è accessibile ai disabili, non sono presenti scivoli e/o rampe e gli scalini dei marciapiedi, spesso sconnessi, sono di difficile sormonto anche per le persone anziane. L’asfalto in molti punti della piazza è collassato, con la creazione di fosse e di avvallamenti ed i parcheggi per i residenti sono visibilmente irregolari, troppo stretti e di difficile utilizzo”, prosegue la nota del Gruppo Consiliare Albissola – Tradizione e futuro.

