Auschwitz sul manifesto del Giorno del Ricordo: “Distorsione storica che manca di rispetto”

L’ingresso ferroviario del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau utilizzato in uno dei manifesti per il Giorno del Ricordo 2025 dal Comune di Sarzana che commemora le vittime della pulizia etnica operata nei confronti degli italiani in Jugoslavia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti della Spezia protesta contro l’incredibile svista che risulta pubblicata sul sito ufficiale dell’ente il 7 febbraio in vista delle celebrazioni del prossimo mercoledì.

“L’associazione si astiene da polemiche sterili ma desidera che sia chiaro – scrive la presidente Doriana Ferrato di Aned La Spezia -, con tutto il rispetto e dolore per le vittime delle foibe, che rappresentare nel manifesto il campo di sterminio di Auschwitz II Birkenau non è semplicemente fuorviante, ma è una distorsione storica che manca di rispetto a tutte le vittime e fuorviante per gli studenti”.

