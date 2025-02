L’ interminato processo di svezzamento della prole umana, la cui “conclusione coincide con la morte della madre” (secondo Opicino de Canistris – anno 1300 ca), non sempre assegna gli auspicati vantaggi al destinatario.

Talché, per quanto saggi e superiori si manifestino i presupposti, tale processo, per come è costituito, non può garantire il successo.

» leggi tutto su www.levantenews.it