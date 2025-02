La politica che mette alla gogna i nemici del popolo

Avanza un modo di fare politica – non solo in Italia, naturalmente, ma è del nostro Paese che voglio parlare – che mi piace sempre meno e mi preoccupa sempre più.

Chi governa ormai non sopporta più critiche, dissensi, controlli. Chi esprime un punto di vista diverso diventa oggetto di una strategia aggressiva: “basta con le fake news”, “sei un nemico della nazione”, “noi abbiamo vinto le elezioni, fattene una ragione”, “è colpa di chi governava prima”… E comunque è sempre colpa di qualcun altro. Sotto attacco non sono solamente gli oppositori, ma – fatto più grave – i magistrati e chi fa informazione in modo non asservito. E ora pure gli organi di diritto internazionale.

