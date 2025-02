Lettere/ Il maltempo ed una Fiera di San Sebastiano sottotono

Da Franco Fronzoli, già comandante la stazione Carabinieri di Rapallo

Come mia abitudine, alla Fiera di San Sebastiano, mi diletto a guardare i banchi e le bancarelle, con un solo “ sfizio” le caldarroste. Ma oggi, non ho trovato lo stesso entusiasmo e la stessa presenza di persone e banchi come una volta.

Peccato. Una pioggerella fastidiosa, e le risultanze del meteo, hanno declassato la fiera in un mercato più corposo. Vedendo la Via Torino, Piazzale Primi, La via dedicata a Vialli ed altre zone senza un banchetto, ho capito che gli astri non amano Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it