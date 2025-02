“L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo!?”, un convegno organizzato dal Lions club Roverano

Il Lions Club Roverano, in collaborazione i Lions Club Cinque Terre, Colli Spezzini, Vara Sud, Valle del Vara e Luni e con il supporto di Banca Generali private, organizza un interessante incontro dal titolo “L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo!?”.

Il convegno si pone l’obiettivo di far comprendere ai partecipanti come l’intelligenza artificiale, applicata eticamente, possa davvero avere un impatto positivo sulla vita delle persone.

L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio alle 17.30 presso Sunspace, in Via Sapri 68.

Dopo l’introduzione del Presidente di Zona Lion Fderico Maffei e di Marina Cabona, parleranno di IA:

