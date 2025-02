Lunedì il ricordo di Giovanni Palatucci, il questore di Fiume che salvò centinaia di ebrei dai lager

Lunedì mattina alla Spezia sarà ricordato, a ottant’anni dalla morte, il servo di Dio Giovanni Palatucci che, funzionario di polizia e poi reggente della questura di Fiume, allora terra italiana, venne deportato dai nazisti in Germania, dove morì di stenti nel lager di Dachau il 10 febbraio 1945. L’appuntamento unisce insieme tale anniversario con la Giornata del ricordo, a sua volta anniversario del trattato di pace del 1947, che sottrasse all’Italia i territori istriani e dalmati, compresa la città di Fiume dove Palatucci prestava servizio e venne arrestato dai nazisti, su ordine del famigerato Kappler, per l’aiuto fornito a numerosi ebrei del luogo, che riuscirono così a salvarsi dai campi di sterminio. Pare che in tutto le persone salvate, anche mediante il rilascio di documenti falsi, siano state diverse centinaia, motivo per il quale Palatucci nel 1990 venne insignito, alla memoria, dell’onorificenza israeliana di “Giusto tra le nazioni”.

La causa di beatificazione è stata avviata nel 2000 dall’arcidiocesi di origine, Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, in Irpinia, dove un suo zio era stato arcivescovo proprio negli anni della guerra. La concomitanza con la Giornata del ricordo consente di ricordare come Palatucci, dopo la caduta del fascismo, si fosse adoperato per uno stato libero di lingua italiana a Fiume, progetto che non ebbe seguito, anche perché l’Istria, nel frattempo, era stata incorporata nel Reich tedesco, prima di essere occupata dalle forze jugoslave.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com