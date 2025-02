Meteo, ancora pioggia e neve: tempo in graduale miglioramento, ma la Liguria resta in balia di correnti umide

Genova. Il minimo di bassa pressione che, ieri (8 febbraio), ha determinando piogge e nevicate sulla Liguria, si allontanerà verso i quadranti sud-orientali. Per questo motivo, nel corso di domenica è atteso un graduale miglioramento; tuttavia, la nostra regione rimarrà in balia di correnti umide e il miglioramento sarà solamente parziale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: nottetempo e al mattino nevicate fino a fondovalle tra Val Bormida orientale, Val D’Orba, Valle Stura e, nelle prime ore, Valle Scrivia. Venti fino a burrasca forte (80-90 km/h) tra Genova e Capo Mele, in particolare nella prima parte del giorno.

» leggi tutto su www.genova24.it