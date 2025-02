Lunedì 10 febbraio sarà la giornata internazionale per l’epilessia, la Provincia della Spezia ospita l’evento “Metti in panchina l’epilessia” organizzato dalla Fondazione epilessia Lice e dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia. Nell’occasione il professor Lino Nobili, primario dell’Unità operativa complessa del Gaslini, terrà una conferenza per i ragazzi del liceo classico Costa.

L’appuntamento è per le 9.30 di domani, lunedì 10, nel salone consiliare della Provincia.

L’articolo “Metti in panchina l’epilessia”, in Provincia una conferenza sul tema per i ragazzi del Costa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com