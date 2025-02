Parcheggi, case popolari e appartamenti sfitti: i problemi di Pitelli nel confronto con il Pd

Il Laboratorio di Periferia fa tappa a Pitelli per affrontare le principali criticità e opportunità di sviluppo del territorio. Un incontro che ha messo al centro il tema della rigenerazione urbana e il ruolo attivo della comunità nel processo di trasformazione.

Durante il dibattito sono emerse diverse questioni fondamentali, tra cui la carenza di parcheggi, la gestione del patrimonio edilizio pubblico e privato – con particolare attenzione alle case comunali lasciate vuote – e la presenza di immobili inutilizzati. Grande attenzione è stata riservata anche ai beni comuni, come la Pubblica Assistenza, la Cooperativa, la Società di Mutuo Soccorso e l’Opera Pia Paoletti Becchetti, insieme alla possibilità di riqualificare spazi strategici come l’area ex Tiro al Volo e le ex scuole elementari.

