Rapallo: Alberto Pellai, salone gremito per ascoltarlo

Salone gremito, alla Casa della Gioventù, sabato pomeriggio per l’intervento del dott Alberto Pellai, esperto in problematiche educative e giovanili.

Molti genitori ed insegnanti hanno ascoltato con interesse le risposte dello psicologo alle domande poste da alcuni interlocutori, per la durata di circa due ore.

Alla presenza del sindaco, dott Elisabetta Ricci e di don Alberto Gastaldi, responsabile dell’ufficio scolastico diocesano, le tre scuole paritarie di Rapallo hanno voluto creare l’opportunità alle famiglie e ai docenti della città e di diverse persone giunte da comuni vicini, di riflettere su tematiche molto attuali, quali l’uso dei social in età troppo precoce.

Gli organizzatori ringraziano i genitori per il supporto e la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio per la cordiale e fattiva disponibilità

