Rapallo: nell’ultimo fine settimana di saldi arriva lo Sbarazzo

Febbraio. Archiviata la Fiera di San Sebastaino, domenica 16 inizia ufficialmente il Carnevale. Lunedì 17 terminano i saldi invernali. Da venerdì 14 a domenica 16 nel centro storico di Rapallo arriva lo Sbarazzo organizzato da Civ e Ascom col patrocinio del Comune. Sbarazzo significa la vendita all’esterno dei negozi di prodotti scontati. E’ una tradizione che portano avanti alcuni Comuni per attirare clienti, spesso invogliati ad entrare anche all’interno dei negozi per vedere prodotti non scontati ed eventualmente, se di gradimento, acquistarli.

Per esporre la merce all’esteno, non avendo portici, è necessario che le condizioni meteo siano opositive. In caso di pioggia lo sbarazzo verrà rinviato di una settimana e si svolgerà in ogni condizione, anche all’interno dei negozi.

