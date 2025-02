Ronde della Val Merula, Fabio Andolfi al comando a metà gara con la Hyundai

Andora. È partita ufficialmente alle 7 di questa mattina l’undicesima Ronde della Val Merula ad Andora ed i concorrenti, dopo le molte incertezze sul meteo, hanno trovato condizioni di asciutto ed un cielo a tratti coperto, ma che non sembra minacciare precipitazioni. Le prime due prove speciali si sono quindi svolte su fondo asciutto e pulito; solo qualche settore della “San Bernardo” presentava chiazze di umido, ma per tutti gli equipaggi la scelta delle gomme è stata relativamente semplice. Pneumatici da asciutto a mescola morbida quasi per tutti, almeno per le prove mattutine.

Non ha preso il via Jacopo Araldo, atteso protagonista con la Skoda Fabia Rally2, così come hanno dovuto rinunciare a partire Giovanni Balbis, a causa dei danni riportati dalla Opel Astra durante lo shakedown e Silvia Marrè, tradita da un guasto meccanico alla sua Peugeot 106 prima del via.

La classifica provvisoria dopo le prime due prove speciali vede al comando il savonese Fabio Andolfi, al volante della nuova versione della Hyundai i20 N Rally2, con un vantaggio di 10″4 sulla Skoda Fabia del conterraneo Federico Gangi, inseguito a sua volta dalla nuova versione RS della vettura céca guidata dal lombardo Simone Miele, terzo a 18″8. La prima vettura a due ruote motrici in classifica è attualmente la Peugeot 208 Rally4 di Giuseppe Nicoletti e si trova in nona posizione.

Il meteo sembra stabilizzarsi ed anche sulle due prove speciali rimanenti, in programma alle 12:42 e 15:06, le precipitazioni dovrebbero essere scongiurate.

