Ronde della Val Merula, Fabio Andolfi fa Poker ad Andora su Hyundai

Andora. Poker di vittorie per Fabio Andolfi alla Ronde della Val Merula. Il pilota savonese, affiancato dallo svizzero Marco Menchini, si è aggiudicato per la quarta volta la gara di Andora che apre la stagione rallystica italiana. Il portacolori della Meteco Corse si è imposto in tutte e quattro le prove speciali in programma, nonostante guidasse per la prima volta la Hyundai i20 N Rally2 gommata Michelin e preparata dalla Friulmotor (in passato aveva utilizzato la precedente versione R5, ndr).

Sul podio dunque una vettura del marchio koreano ha scalzato le Skoda dal solito strapotere, anche se la casa céca ha monopolizzato il resto del podio e gran parte della top ten assoluta. Secondo posto per Simone Miele e Roberto Mometti, mentre al terzo posto si sono classificati Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, portacolori della Movisport.

Quarto posto amaro per Federico Gangi ed Andrea Ferrari. Per il ligure al volante di una Skoda Fabia preparata da Gima è arrivata la consolazione della vittoria tra gli Under 25, ma uno pneumatico stallonato sull’ultima prova speciale con successivo testacoda hanno privato il savonese del secondo posto assoluto che ha mantenuto fino a pochi chilometri dalla fine. Quinta posizione per la Volkswagen Polo di Gianluca Luchi e Federica Mauri (Bluthunder), seguiti dalla Skoda Fabia di Linos ed Alessandro Mattioda (Alma Racing) e dall’altra Fabia di Loris Ghelfi e Barbara Melesi (Novara Corse). Ottava posizione per Filippo Gerini e Luciano Campanella a bordo dell’ammiratissima Best Impreza A8 (Turismotor’s), che hanno preceduto la Toyota GR Yaris Rally2 di Alberto Biggi e Marco Nari (New Racing For Genova). Chiude la top ten la Skoda Fabia di Christian Milano e Nicolò Cotellero (Novara Corse).

