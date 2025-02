‘Santa’: quando il “Giorno del ricordo” è una storia di famiglia

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Come in tutta Italia, anche a Santa Margherita si è voluto rendere omaggio a quella triste pagina di storia che ha colpito moltissimi nostri connazionali, assassinati e gettati nelle foibe dai partigiani titini, od esiliati dai territori ove vivevano.

La “Giornata del Ricordo”, tenuta nascosta per 30 anni, è una realtà oggi conosciuta da tutti e, giustamente, celebrata.

Nella piazza dedicata a questo momento, intitolata appunto “Martiri delle foibe”, sul lungomare di Ghiaia, si è svolta la celebrazione, alla presenza delle Autorità Civili e Militari cittadine e delle Associazioni d’arma.

