Anno giubilare e Lunigiana storica focus dei due cicli di conferenze promosse dall’Etnografico

Da febbraio a dicembre al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” saranno organizzate due importanti cicli di conferenze gratuite: l’una in occasione dell’anno giubilare in collaborazione con il Centro Culturale Il Porticciolo, l’altra sulla Lunigiana Storica a cura del conservatore del museo, Giacomo Paolicchi. “Papi, santi e devozioni in Liguria e nello spezzino” è il ciclo di conferenze a cura del Museo Etnografico e il Centro Culturale Il Porticciolo di otto appuntamenti, tutti alle ore 17.00, da febbraio a dicembre.

“Storia arte e cultura della Lunigiana storica e della Spezia” è il ciclo di conferenze a cura del Museo Etnografico di cinque appuntamenti, tutti alle ore 17.00, da febbraio a giugno.

