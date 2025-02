Calizzano piange ancora Claudio, un mese dopo la tragedia: “Il vostro amore ci sostiene”

Calizzano. Un mese fa, un tragico incidente sul lavoro ha strappato Claudio Garassino all’affetto dei suoi cari. Calizzano è ancora sotto shock, ma l’ondata di amore e sostegno che circonda la famiglia di Claudio è un faro di speranza in questo momento buio.

A parlare con il cuore in mano è Federica, la compagna di Claudio, che attraverso i social ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno mantenendo vivo il ricordo del suo Gaián: “Sono sopraffatta da tanto calore, affetto e generosità. Non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine per l’abbraccio che state dando a me e alla nostra bambina. Mi sento quasi in imbarazzo per l’aiuto economico, io che mi sento a disagio anche solo se mi offrono un caffè. Grazie di cuore a tutti. I vostri messaggi, i cuori che mi mandate, il pensiero costante che avete per noi… sapere di essere nei pensieri di così tante persone è un dono prezioso”.

