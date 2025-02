Cantieri per lo svincolo di Busalla sulla A7, ok all’esenzione del pedaggio: ecco come funzionerà

Genova. Via libera a partire dall’autunno all’esenzione del pedaggio tra Ronco Scrivia e Genova Ovest in entrambe le direzioni sull’Autostrada A7 Genova – Milano, in concomitanza con l’avvio delle fasi più impattanti dei lavori sullo svincolo di Busalla.

In particolare, è stato stabilito che la gratuità interesserà, in entrambe le direzioni per percorsi con origine – destinazione le tratte: Ronco Scrivia-Genova Bolzaneto/Genova Ovest e Busalla-Genova Bolzaneto/Genova Ovest, oltre al tratto Ronco Scrivia – Busalla, ma in questo caso solo per la tratta sud. Sarà esclusa invece la tratta con origine e destinazione tra Bolzaneto e Genova Ovest.

» leggi tutto su www.genova24.it