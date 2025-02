Val Fontanabuona. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova, di Chiavari e Rapallo per spegnere l’incendio che dal pomeriggio di domenica 9 febbraio ha interessato una casa a Neirone, in Valfontanabuona.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione, una palazzina di tre piani, e il tetto è crollato. Danneggiate anche le coperture delle abitazioni vicine.

