Chiavari: studenti del “Maria Luigia” a lezione di storia in libreria

La libreria la zafra di via Vittorio Veneto a Chiavari nella mattinata di giovedì 13 febbraio ospiterà la visita di tre classi della scuola Maria Luigia.

Si tratta delle classi di prima, sewconda e terza media accompagnate dai professori Francesca Jannucci e Simone Sanguineti.

La visita si inserisce in avvincenti progetti con tre finalità: riprendere i contenuti della Giornata della Memoria, l’orientamento scolastico e l’avvicinamento dei ragazzi alla lettura e alla libreria come luogo vivo e affascinante.

In primo luogo i ragazzi incontreranno Marta de Vincenzi, autrice dei disegni del fumetto “Una stella per Nella”.che illustrerà le tavole originali

Questa graphic novel ripercorre la storia della deportazione della bambina ebrea Nella Attias, genovese, passata per il Campo 52 di Coreglia e vittima insieme alla sua famiglia n ad altri 29 adulti ad Auschwitz.ed è stata realizzata insieme a Maddalena Stellato, autrice dei testi.

I ragazzi avranno la possibilità di dialogare con la disegnatrice, con il libraio e von i professori come esempio di una scelta di uno studio e di una professione già in giovane età

L’ultima parte dell’incontro prevede un giro alla scoperta della libreria, dai primi libri cartonati a tutte le tipologie (pop-up, illustrati, rilegati e in brossura, fumetti, ecc).

