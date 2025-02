Datele un po’ di tempo e si aprirà con tutto il suo affetto. Lei è Cleo e vi aspetta a San Venerio

Oggi la rubrica Baucheca, dedicata ai quattro zampe del canile municipale, vi presenta Cleo, femmina adulta di Akita Inu a pelo lungo. “È molto equilibrata e affettuosa con le persone che conosce bene e di cui si fida – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura -, diversamente è abbastanza restia e poco incline nell’accogliere gli sconosciuti, forse per questo non viene scelta dai papabili adottanti. Nonostante noi spieghiamo sempre che, appena entra in confidenza, è un vero spettacolo. A dispetto della razza è veramente collaborativa e riferita ai suoi umani, va d’accordo coi gatti e potrebbe essere inserita in una famiglia con dei bimbi, purché non troppo piccoli. Ha solo bisogno di un po’ di tempo per fidarsi ed aprirsi. Sarà una scoperta meravigliosa conoscere man mano, durante gli incontri guidati in canile, tutte le sue fantastiche sfumature”. Preferibile una casa con giardino, ma non è assolutamente necessaria: Cleo va in passeggiata che è una meraviglia.

Se siete interessati potete scrivere un messaggio whatsapp ad Anna al 3487882777 per prendere un appuntamento.

