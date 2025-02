Destagionalizzare, unire, promuovere: delineati gli obiettivi del consorzio turistico congressuale Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana

Nella giornata di mercoledì 5 febbraio, presso la sede di Confcommercio La Spezia in Via Fontevivo 19/F, si è svolta l’Assemblea dei soci del Consorzio Turistico Congressuale Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana. L’incontro ha visto la partecipazione di una quarantina di aziende del settore turistico, con nuove adesioni approvate nel corso della riunione. Nel corso della riunione, si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, che sarà composto da sette membri: Massimo Conti, Mireille Duchamp, Federico Faranna, Cristina Raso, Martina Riolino, Orlando Rufolo e Alfonso Squillante. Il nuovo direttivo ha confermato Cristina Raso alla presidenza del Consorzio. Il Consorzio, che ha ampliato il proprio raggio d’azione coinvolgendo un totale di 66 comuni della Liguria e dell’area Apuana, punta a rafforzare la promozione del territorio e delle eccellenze locali. Tra gli obiettivi principali: favorire la destagionalizzazione del turismo, valorizzando le località meno conosciute con un’offerta esperienziale che comprenda storia, cultura ed enogastronomia; partecipare attivamente ai principali saloni internazionali del turismo, con l’obiettivo di promuovere le aziende consorziate e attrarre nuovi flussi turistici; organizzare fam trip dedicati ai tour operator, offrendo loro la possibilità di vivere il territorio in prima persona per una promozione più efficace e mirata.

Durante l’Assemblea è stata inoltre presentata la partecipazione del Consorzio alla Fiera BITESP La Spezia, in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2025. Grazie alla collaborazione con il Comune della Spezia, il Consorzio avrà a disposizione un’agenda di incontri B2B con 30 Buyers internazionali, un’importante occasione per le aziende del territorio di farsi conoscere sui mercati esteri. Il Consorzio parteciperà a vari saloni internazionali, quali IFTM Parigi, TTG Rimini etc. Inoltre grazie all’adesione ai due consorzi regionali Meet In Liguria e Liguria Together sarà rappresentato a tutti gli eventi fieristici programmati dai suddetti consorzi regionali. L’adesione al Consorzio è aperta a tutte le aziende operanti nel settore turistico, dagli hotel agli affittacamere, dalle guide turistiche agli NCC, dai tour operator ai servizi di escursione in barca. Per informazioni è possibile contattare Lorenzo Servadei.

