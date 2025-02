Dialogo sul ’68 a San Terenzo, dall’ascolto delle canzoni di allora una riflessione sul ruolo che ebbe la musica

Dialogo sul Sessantotto sabato scorso San Terenzo, nella sala Itala Mela, in occasione della presentazion di Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto. A confrontarsi Giorgio Pagano, curatore del volume, e lo scrittore Beppe Mecconi. All’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa 1° maggio, sono intervenuti anche Settimo Scatena, presidente della cooperativa, e il musicista Livio Bernardini, che ha cantato alcune canzoni simbolo di quegli anni: O cara moglie, Contessa e Nina.

“Il Sessantotto – ha detto Pagano – non fu un’esplosione repentina ma il frutto di un’incubazione e di una maturazione durate anni, lungo un decennio ad alto potenziale formativo, culturale e politico. Negli anni Sessanta prese corpo una ‘rivolta morale’, una lotta antiautoritaria contro autorità a cui non si riconosceva più legittimità. Una contestazione – fondata su un forte senso etico dell’umano – della razionalizzazione autoritaria che negava autonomia, autorealizzazione di sé e dignità alla persona: allo studente della scuola nozionistica e gerarchica, che ossificava la cultura, come all’operaio della fabbrica fordista, nella quale i calcoli ingegneristici applicati ai tempi di produzione si sposavano con un comando brutale affidato all’onnipotenza e alla prepotenza dei capi. Una critica ai tratti di fondo della società consumistica”.

L’ascolto di alcune canzoni di quegli anni ha portato a discutere sull’importanza della musica nella costruzione dell’identità della “comunità giovanile” che fu protagonista del Sessantotto.

“Al diffuso bisogno di ideali che diano un senso alla vita rispose in primo luogo la musica – ha concluso Pagano – non solo la musica dei cantautori o quella di protesta, ma anche quella dei Beatles e dei Rolling Stones. Non erano ‘solo canzonette’, né dal punto di vista musicale né da quello narrativo: esprimevano il conflitto generazionale e la lotta al consumismo, alle ingiustizie e a tutte le guerre”.

La prossima presentazione di Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 17,30 alla Biblioteca Mazzini, nell’ambito della rassegna “Libriamoci”. Nell’occasione Giorgio Pagano dialogherà con il filosofo Alfonso Maurizio Iacono, docente dell’Università di Pisa.

