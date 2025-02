Giardini Baltimora, il prato centrale verrà smantellato: “Sovraccarico sulle strutture portanti”

Genova. Il prato centrale dei giardini Baltimora, tra gli edifici del Centro dei Liguri e il versante che scende da via del Colle, ha le ore contate. Perché quello spazio verde, come si è scoperto negli ultimi mesi, è sostanzialmente abusivo: non era stato nemmeno preso in considerazione dagli ingegneri che progettarono l’area negli anni Settanta, e oggi grava pericolosamente sulle strutture – già deteriorate – che sorreggono l’impalcato sopraelevato su via D’Annunzio. La conferma è arrivata venerdì scorso a Tursi dall’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, in risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere del M5s Fabio Ceraudo a partire dalla vicenda che ha scoperchiato il vaso di Pandora, ossia l’attesa riqualificazione dei famigerati giardini di plastica, per anni immersi nel degrado.

Nel 2021 il raggruppamento di imprese guidato da Talent Garden Genova con Genova Industrie Navali e altre aziende si era aggiudicato dal Comune la concessione dell’area per una serie di attività tra cui uno spazio di co-working (aperto nel 2022), eventi e ristorazione. Proprio il grande rettangolo verde avrebbe dovuto ospitare un un palco sopraelevato per concerti e un bar-ristorante in acciaio e vetro. A presentare la domanda era stata, in seno alla cordata, la società Baltimora 4.0. Ma qui erano cominciati i guai: il Comune ha negato le autorizzazioni per problemi di natura statica relativi all’impalcato che sovrasta la strada, sebbene lo stesso bando predisposto da Tursi contemplasse questo genere di installazione.

