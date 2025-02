La classe 4°C del liceo Mazzini della Spezia ha terminato nel mese di febbraio quanto previsto nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Il capitolo finale per i ragazzi è stato un approfondimento del progetto sviluppato dall’azienda Iron Lev a Spresiano. La scolaresca è stata accompagnata allo stabilimento dalle docenti Di Somma e Lombardo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com