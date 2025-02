I funerali di Elena nella chiesa evangelica di via Degola, la mamma: “E’ un arrivederci”

Genova. “Per non è soltanto un arrivederci”. Così Andreea Porcilescu, la mamma di Elena Dellepiane, definisce quello che di solito viene chiamato “l’ultimo saluto”. Domani, martedì 11 febbraio alle 10, nella chiesa evangelica di via Degola 20, a Genova Sampierdarena, si terranno i funerali di Elena, la ragazza di 18 anni morta al Gaslini per le complicanze della malattia rara di cui soffriva dalla nascita.

“Elena ,tesoro voglio ricordarti con questo sorriso. Ora canterai con gli angeli. La tua famiglia ti amerà per sempre. Un giorno ci rivedremo“, la mamma, Andreea ieri sui social ha annunciato la morte, commuovendo tutto il Paese.

» leggi tutto su www.genova24.it