Debutto convincente per il pilota di kart Alex Laghezza sotto la pioggia di Lonato (Bs), dove, dopo mesi di intensi allenamenti, il pilota spezzino si è messo alla prova in occasione della Rok Winter Cup, difficile gara internazionale, resa ancora più impegnativa dalla pioggia battente che non ha dato tregua ai piloti. A seguito di una qualifica non entusiasmante, Laghezza, che corre con il team Zanchi Motorsport, ha trovato via via il giusto passo nel corso delle tre manche di gara, lottando con forza per le prime dieci posizioni. A sei giri dalla fine però, quando ormai il risultato sembrava a portata di mano, è sfumato per la rottura della catena di trasmissione. Il giovane pilota è pronto a proseguire con allenamento e gare in questo 2025 che nei prossimi mesi lo vedrà impegnato nel campionato Rok Cup Italia, nel mondiale Rok e nei test in F4.

L’articolo Laghezza lotta per la top ten ma a sei giri dalla fine si rompe la catena di trasmissione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com