L’Agrario di Sarzana entra a far parte del progetto “Filiera Officinali Biologiche” dell’Università di Pisa

L’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana entra a far parte del progetto “Filiera Officinali Biologiche – FilOBio”, un’iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa. Il progetto punta a sviluppare il settore delle piante officinali in agricoltura biologica creando una filiera integrata sul territorio dell’Alta Toscana valorizzando le risorse genetiche locali e introducendo nuove varietà.

In parallelo, ottimizza le pratiche agronomiche e amplia gli strumenti tecnici per coltivazioni sostenibili. Gli studenti dell’Istituto Agrario avranno un ruolo centrale, selezionando ecotipi e popolazioni locali per valutarne l’adattabilità alla coltivazione biologica, la resistenza alle avversità e l’idoneità alla raccolta e trasformazione. Una classe terza realizzerà ‘campi prova’ nell’azienda sperimentale, monitorando le fasi fenologiche e documentando le caratteristiche di specie di interesse come origano, elicriso, guado e reseda. Attraverso attività laboratoriali, gli studenti apprenderanno le tecniche colturali più adatte allo sviluppo delle piante secondo i principi della produzione biologica.

