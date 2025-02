Genova. Lutto nel mondo dell’atletica genovese per la scomparsa di Eugenio Salis, padre di Silvia Salis, campionessa azzurra di lancio del martello e attualmente vicepresidente vicaria del Coni.

Salis per molti anni è stato custode dell’impianto sportivo di Villa Gentile, nel quartiere di Sturla, punto di riferimento per l’atletica leggera genovese e ligure in cui sono passate generazioni di atlete e in cui è cresciuta la figlia Silvia.

