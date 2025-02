Mezzanego: bimba morta, ipotesi omicidio colposo

Bimba di un mese finita in arresto cardiaco giovedì scorso a Mezzanego, mentre la mamma la stava allattando. Rianimata, è stata quindi trasportata con l’elicottero Drago all’Istituto Gaslini dove le cure dei sanitari non sono bastate a mantenerla in vita. La Procura che aveva disposto il sequestro dell’appartamento, ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo ad opera di ignoti. Si tratta di un atto dovuto per consentire l’autopsia che possa chiarire le cause dell’arresto cardiaco. Si pala di un rigurgito, ma sono tante le ipotesi che potrebbero riguardare anche una malformazione congenita. Ma in paese ci si chiede il perché dei sigilli alla porta e che cosa possano cercare nell’appartamento i carabinieri che conducono le indagini. La madre, dicono i conoscenti, è disperata e distrutta per il malessere improvviso e la morte della bimba; sotto choc non può rispondere alle domande degli inquirenti. La donna accortasi delle condizioni della figlia aveva chiamato il marito e solo dopo che questo è giunto a casa sarebbe stato chiesto l’intervento del 118.

