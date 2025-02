Nagy corre verso il rientro, possibile convocazione già contro il Modena

Adam Nagy è quasi pronto a tornare a disposizione. Il centrocampista ungherese, equilibratore dello Spezia, dovrebbe in settimana ricominciare ad allenarsi insieme ai compagni di squadra dopo l’infortunio occorsogli nella partita contro la Carrarese del 19 gennaio scorso. Sarà valutato in questi giorni con discrete possibilità di essere tra i convocati per l’insidiosa trasferta di Modena del prossimo sabato 15 febbraio. Al Braglia in ogni caso partirebbe dalla panchina per poi essere pronto per il successivo impegno contro il Catanzaro.

Rientro importante per D’Angelo che, contro il Palermo, ha dovuto fare a meno di lui e Bandinelli, squalificato e a sua volta di nuovo disponibile dal prossimo turno. Da notare che Degli Innocenti, anch’egli non al meglio, è entrato solo a partita in corso. Se il match non avesse obbligato a cercare tutte le forze possibili dalla panchina per raddrizzare il risultato, probabile che il centrocampista toscano sarebbe stato tenuto a riposo per l’intera partita.

