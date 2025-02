Opposizione: “Il PD di Castelnuovo si risveglia dal letargo con una presa di posizione maldestra”

“Dopo anni di totale assenza, il PD locale torna a farsi sentire con un comunicato in difesa dell’amministrazione comunale, che evidentemente non ha il coraggio di difendersi da sola. Invece di interrogarsi sul drastico calo di consensi che la sua alleanza ha subito negli ultimi dieci anni – passando da 3.056 voti nel 2014 a soli 1.740 nel 2024 – il partito si avventura in dichiarazioni infelici, rivelando scarsa conoscenza della materia e confondendo premi occasionali con attestazioni di qualità”. Inizia così la replica dei consiglieri di opposizione Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli ai Dem di Castelnuovo. “Un esempio lampante – proseguono – è l’equivoco tra il riconoscimento “Plastic-Free” e il marchio Bandiera Arancione. Quest’ultimo non è un semplice premio, ma un marchio di qualità turisticoambientale detenuto dall’Associazione Bandiere Arancioni, di cui il Touring Club Italiano è il certificatore, incaricato di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del riconoscimento. La verifica avviene ogni tre anni, con il Touring Club che fornisce un elenco di prescrizioni e osservazioni al Comune, il quale è tenuto ad adeguarsi per non perdere il marchio. Questo riconoscimento ha portato benefici concreti a Castelnuovo, come il finanziamento per la pavimentazione in arenaria di Via Roma, la condivisione di buone pratiche tra i Comuni virtuosi

e l’installazione delle prime casette dell’acqua, che hanno contribuito al risparmio di plastica. Inoltre, le Giornate Arancioni promosse dal Touring Club Italiano hanno offerto visibilità al territorio, attirando turisti e valorizzando le eccellenze locali. Il PD, invece di approfondire il tema, si limita a slogan privi di riscontro, parlando di “lotta contro gli abbandoni illeciti” e di “gestione virtuosa dei rifiuti urbani”, quando il territorio è disseminato di discariche abusive e rifiuti abbandonati lungo le scarpate stradali. Solo il PD di Castelnuovo può davvero pensare che il servizio di raccolta rifiuti sia tra i migliori della Liguria. I cittadini, purtroppo, sperimentano quotidianamente una realtà ben diversa: disservizi, raccolte mancate, un’isola ecologica al collasso e proteste continue. Ma per il PD si tratta di un’eccellenza. Invece di attaccare chi ha amministrato con risultati concreti, lasciando in eredità anni di buon governo, il PD dovrebbe preoccuparsi dei danni che l’attuale amministrazione sta causando: numeri civici inesistenti, pannelli fotovoltaici demoliti, degrado diffuso, strade dissestate. Se questa è la direzione che intendono seguire, il rischio non è solo politico: a forza di perseverare in questa gestione approssimativa, Castelnuovo potrebbe perdere anche il marchio Bandiera Arancione, così come il PD ha già perso il patrimonio di voti costruito da anni di governi lungimiranti e di crescita collettiva”.

