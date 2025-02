Pnrr, tornano a rischio i fondi per il Terzo Valico. Il Pd alza la voce: “Bucci e Salvini intervengano”

Genova. “La Liguria non può rischiare di perdere i fondi del Pnrr perché il centrodestra che governa la Regione da dieci anni non è stato in grado di vigilare sui tempi e sullo stato delle opere a partire dal Terzo Valico. La notizia del ridimensionamento dei progetti finanziati dal Pnrr perché vanno a rilento e non potranno essere conclusi nei tempi è un allarme che non può essere sottovalutato“.

A suonare la sveglia è Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione, mentre si torna a discutere di un possibile stralcio dell’opera dai fondi del Pnrr in vista dalla nuova richiesta di modifica che l’Italia presenterà nelle prossime settimane con un’inevitabile proroga delle scadenze. A contemplare il caso della galleria dei Giovi, che appare ormai impossibile completare entro il 2026, sarebbe stato proprio il ministro Tommaso Foti, citato dalla Stampa.

