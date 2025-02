Ranocchia non se lo spiega: “Quando si pareggia così all’ultimo c’è poco da commentare”

Quel gol dopo appena venticinque secondi e lo 0-2 a recupero iniziato aveva fatto credere al Palermo di avercela fatta. E invece uno Spezia che non muore mai ha recuperato due gol in tre minuti, strappando un punto importantissimo ai rosanero e mantenendo la sua imbattibilità interna. “Non c’è molto da dire”, ha spiegato amaramente nel post partita Filippo Ranocchia, l’autore dello 0-1 della sfida del Picco. “Abbiamo fatto una grandissima partita, piena di sacrificio e spirito, e volevamo portare a casa i tre punti a tutti i costi. Questo pareggio ci fa molto male, soprattutto per come è arrivato, dato che eravamo in vantaggio per 2-0. Un pari su questo campo, prima della partita, ci sarebbe sembrato un buon risultato, ma, viste le circostanze, non siamo soddisfatti. Ambiamo a più di quanto fatto oggi. Il dispiacere per il risultato c’è perché chiaramente volevamo vincere a tutti i costi. C’è grande rammarico. Dobbiamo dare tutto per vincere contro il Mantova”.

Una rimonta che, come spiega Ranocchia, lascia tanto amaro in bocca: “Loro hanno attaccato molto nel secondo tempo e hanno avuto tanti angoli, sull’ultimo sono riusciti a segnare. Non ci sono spiegazioni, quando si pareggia all’ultimo, c’è poco da commentare. Siamo consapevoli di aver fatto una grande partita. Dobbiamo lasciarci alle spalle questo risultato il prima possibile e concentrarci già sulla prossima partita”, conclude.

