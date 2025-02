Rapallo e l’asso nella manica: in arrivo navi da crociera già nel 2025

Rapallo ha un asso nella manica: l’arrivo delle navi da crociera già a partire dal 2025. E’ il primo risultato dell’accordo tra i Comuni di Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Camogli sui flussi turstici affidato alla società “Systematica”. Il mercato delle crociere è destinato ad espandersi con navi in costruzione capaci di traportare 6-7.000 passeggeri. A Portofino in stagione arrivano anche tre navi in un giorno. Meglio organizzare gli arrivi in tre rade differenti: “Portofino 1”, “Portofino 2” a Santa Margherita e “Portofino 3” a Rapallo.

Si sta burocraticamente ripristinando il punto di fonda che in passato era già stato assegnato a Rapallo dove i passeggeri sbarcheranno dai tender al porto Carlo Riva; questo almeno in attesa che l’imbarcadero del lungomare venga dotato degli impianti di sicurezza richiesti. I passeggeri sbarcano per visitare il Borgo; al loro trasferimento da Rapallo e ‘Santa’ penseranno i battelli del Consorzio Tigullio. Il tutto gestito in maniera che non si creino affollamenti e che tutto il Tigullio occidentale possa condividere il business crocieristico. In futuro sono anche previste zone in rada a Chiavari, Sestri Levante e Moneglia.

