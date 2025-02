Rsa, Ioculano e Piccardo (Pd): “Garantire l’assistenza medica anche il sabato e nei festivi”

Genova. “Prendiamo atto che la giunta sta intervenendo per alleggerire i pronto soccorso incrementando i posti letto nelle Rsa, accogliendo le richieste portate dalle opposizioni in Commissione regionale. Ora però serve un ulteriore passo in avanti: garantire l’assistenza medica nelle Rsa anche il sabato e nei giorni festivi“. Lo chiedono i consiglieri regionali del Partito Democratico Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità, e Katia Piccardo, vicecapogruppo del Pd in Regione.

“Non è proficuo per gli ospiti delle strutture non avere un medico di riferimento durante i weekend e che gli ospiti siano mandati in caso di variazioni dello stato di salute al pronto soccorso, che non è per loro il luogo di cura adeguato – sottolineano i consiglieri -. Una misura indispensabile soprattutto per l’assistenza dei malati terminali o molto anziani con quadri clinici compromessi, che, arrivati al pronto soccorso, finiscono per stazionare in barella per ore o giorni da soli, senza il supporto adeguato, incorrendo i problemi di alimentazione, delirio e piaghe da decubito perché i pronto soccorso sono sempre affollati e nonostante i salti mortali del personale la situazione rimane critica”.

