Serie D, caos Albenga: sale la tensione verso il club

Al momento in cui scriviamo, dell’Albenga società restano i due dirigenti Nicola Bisazza e Cristian Candela (quest’ultimo comparso in una foto a inizio anno) e sul campo una squadra di ragazzi presi da ogni dove che perdono sempre guidati dai mister Gaido e Massa.

Ieri un 7 a 0 contro il Vado che è valso la sedicesima sconfitta di fila. Le giovanili, come noto, non esistono più e pure la Juniores sta naufragando. In più, la totale disorganizzazione della dirigenza fa sì che si giochi a porte chiuse per la mancanza di steward.

