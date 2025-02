Varazze, Confraternita Santa Croce in Casanova in lutto: si è spento Andrea Dondo

Varazze. Andrea Dondo della Confraternita Santa Croce in Casanova è “tornato alla Casa del Padre”. Lo comunica “con commozione” il Priorato Diocesano delle Confraternite. Conosciuto da tanti amici e confratelli come “Dria”, era membro molto attivo nel sodalizio, di cui ricoprì più volte il ruolo di priore, giungendo sino alla nomina di priore onorario per il prezioso servizio svolto.

“Ricordiamo con amicizia Andrea – dichiara il Priorato – Era sempre presente nelle celebrazioni religiose e negli eventi organizzati dalle confraternite. Ad ottobre, circondato dall’affetto della famiglia e di tanti amici, aveva compiuto cent’anni, rappresentando una memoria storica per la sua comunità”.

