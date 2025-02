Vittoria in trasferta per il Volley Colombiera

Sabato le giallonere di coach Carli Andrea hanno giocato un’ottima partita vincendo in trasferta per 3-0 contro la Serteco Volley School, una squadra giovane che all’andata aveva creato non poche difficoltà. Con questa vittoria il Volley Colombiera Ameglia Project mantiene il secondo posto in classifica in attesa degli scontri diretti che già dal prossimo turno di campionato saranno protagonisti.

Elenco atlete: Cicalese Sarah K, Michi Agnese, Lugari Federica, Stiaffini Giulia, Pescetto Sara, Lottici Elena, Berardi Francesca, Carrozzo Francesca, Bernucci Silvia, Fiorino Sara L. Allenatore: Carli Andrea. Dirigente: Tedeschi Mery

