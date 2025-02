“Adulto Amico”, a Genova il progetto pilota di mentoring per ragazzi sottoposti a procedimenti di giustizia

Genova. Stabilire una positiva relazione di accompagnamento nella transizione all’età adulta, ma soprattutto impostare un percorso volto all’integrazione sociale e alla prevenzione della recidiva, per sostenere i ragazzi sottoposti a procedimenti di giustizia.

Sono gli obiettivi di “Adulto Amico“, l’iniziativa di mentoring di Defence for Children Italia, associazone che ha sede in piazza Don Gallo a Genova, portata avanti in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e l ‘ Ufficio per i Servizi Sociali per Minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia, rivolta a tutti i cittadini interessati a diventare parte attiva di questa ambiziosa esperienza pilota di integrazione.

