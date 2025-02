Asd Judo Insieme a Genova con i suoi atleti. Ecco i risultati

Fine settimana di competizioni per l’Asd Judo Insieme impegnata nella Coppa Europa Cadetti svoltasi a Genova con Andrea Laspina che conquista un settimo posto dopo una grande prestazione, Thomas Ghidoni invece sfiora la medaglia di bronzo affermando la sua crescita in Europa. Medaglie anche al Trofeo di Asti dove Chiara Rovagna si aggiudica la medaglia d’argento e Alex Ingrosso conquista in finale la medaglia d’oro.

