Bit 2025, la Liguria si presenta al grande appuntamento del turismo internazionale: autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore

Liguria. Il turismo ligure si affaccia al nuovo anno tra innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della Regione presso lo stand in BIT, la Borsa internazionale del Turismo, in corso a Milano fino a domani alla fiera di Rho.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la regione e stakeholder del settore, ha messo in luce non solo il valore strategico della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l’anno, con un’offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall’enogastronomia ai percorsi esperienziali.

