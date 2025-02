Canottaggio Speciale, la Velocior alla D’inverno sul Po

Le gare in acqua riservate alle categorie Special Olympics e Pararowing FISDIR del Trofeo Mario e Ofelia Martoglio hanno avviato ufficialmente lo scorso fine settimana a Torino la D’Inverno sul Po numero 42. Ancora una volta, grazie al progetto Pararowing Esperia che dal 2019 ormai è sostenuto dalla Fondazione Martoglio, gli Atleti ed Atlete con Diversa Abilità intellettiva-relazionale hanno animato la D’Inverno sul Po 3 Trofeo Martoglio quest’anno è stata un successo di partecipazione, con oltre 230 iscritti, un numero che doppia i numeri della passata edizione. Tanti i rappresentanti della Fondazione Martoglio presenti dal vivo per seguire le regate e tifare i protagonisti: dal segretario generale Giovanna Ferrero che ha portato i saluti di Ofelia Filip, presidente e socia fondatrice della Fondazione, al vicepresidente don Ezio Risatti, passando per il consigliere Marco Novara e i membri del Comitato Scientifico, Maria Cristina Boero e Giovanni Boasso.

Anche quest’anno la Società Canottieri Velocior La Spezia Settore Speciale del Presidente Domenico Rollo ha voluto essere presente a questa importante Regata internazionale. Due gli equipaggi a scendere in acqua sulla distanza di cinquecento metri su imbarcazioni GIG quattro di Punta, nelle rispettive finali, il primo composto da Elisa Mastrini, Lorenzo Bonati, Miriam Boutaoui, Pino Cocco con al Timone Giorgio Mastrini dopo una gara molto combattuta gli Atleti bianco Azzurro spezzini si imponevano al terzo posto. In gara nove a scendere sulle acque del Po erano Francesco Nieri, Marco Cardinali, Cinzia Riccobaldi, Lucia Sortino timonati da Pino Cocco che bissavano la terza posizione conquistando la medaglia di Bronzo. Il giorno successivo il programma vedeva le prove di indoor Rowing Singolo e Staffetta Unificata.

