Capigruppo centrodestra: “Parole Giordano di gravità inaudita. Mancata stigmatizzazione da parte centrosinistra”

“La frase pronunciata oggi dal consigliere del M5S, Stefano Giordano, è stata di una gravità inaudita, innanzitutto nei confronti dell’istituzione e dell’aula all’interno della quale è stata pronunciata”. Si apre così una nota congiunta diramata dai capigruppo di maggioranza in consiglio regionale Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati), Sara Foscolo (Lega Liguria – Salvini), Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) e Carlo Bagnasco (Forza Italia). “Altrettanto inammissibile è stato il silenzio che l’ha accompagnata da parte dell’opposizione – proseguono i capigruppo del centrodestra -. I consiglieri del centrosinistra hanno dapprima provato a sostenere di non aver sentito ciò che è stato detto. Poi, al rientro in aula, sono tornati a citare l’episodio senza stigmatizzarlo. Infine, dopo le scuse del consigliere Giordano, accolte dalla maggioranza e dal presidente Marco Bucci, l’intervento fatto a nome di tutta l’opposizione dal vicepresidente del consiglio Roberto Arboscello, ha provato ad esaltare il comportamento del pentastellato Giordano per il solo fatto di aver presentato doverose scuse. Per tutto il tempo è insomma mancata la stigmatizzazione delle gravissime affermazioni e addirittura si è parlato di strumentalizzazione della maggioranza, provando a ribaltare le responsabilità”. E concludono: “Vista questa sinistra che, a Genova, cerca ogni giorno difficili equilibrismi per trovare un candidato sindaco, e non riesce a condannare nettamente il comportamento di un alleato, giustamente il presidente Bucci ha chiesto che la presa di posizione arrivi netta almeno a livello nazionale. Vediamo se riusciranno a farlo, o se confermeranno di considerare il rispetto delle istituzioni sottomesso agli interessi di bassa politica e di coalizione”.

In merito anche le parole di Ilaria Cavo, deputata ligure e coordinatrice regionale di Noi Moderati in Liguria. “Ferma condanna per le parole gravissime pronunciate in aula, nel consiglio regionale, dal capogruppo del Movimento 5 stelle Stefano Giordano. Affermazioni inaccettabili e irricevibili per il centrodestra e per tutti, perché associano una delle più terribili ferite della storia a una scelta amministrativa nell’ambito del trattamento dei rifiuti”, afferma in una nota l’ex assessore regionale. “Un’associazione che non solo non si può fare o dire ma non si deve neppure pensare. Le successive scuse di Giordano sono il minimo, ma non bastano: ci aspettiamo una chiara presa di distanza da parte del M5S e di tutta l’opposizione, a ogni livello. Non ci può essere spazio per alcuna ambiguità”, conclude la parlamentare ligure.

