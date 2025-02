Castelletto, in corso Firenze altri due pini a rischio crollo: andranno abbattuti e sostituiti

Genova. Altri due pini a rischio crollo nel quartiere di Castelletto dovranno essere abbattuti e sostituiti con nuovi esemplari. A renderlo noto è stato Giuliano Pastorino, responsabile del verde di Aster, durante la commissione consiliare in Municipio Centro Est convocata sul tema in seguito alle richieste dell’opposizione.

“Di recente abbiamo fatto 115 controlli visuali su alberi in circonvallazione a monte, seguiti da 11 prove di trazione – ha spiegato Pastorino -. Da queste verifiche è scaturito che due piante in corso Firenze sono in classe D, cioè propense alla caduta, e quindi andranno abbattute“. Si tratta di pini nel tratto di strada tra i giardini Rossi e Villa Piaggio, a valle della strada. “Appena avuta la comunicazione abbiamo subito fatto partire l’iter per l’autorizzazione, come previsto dal regolamento del verde. La procedura, come di consueto, prevede il taglio, la fresatura della ceppaia e la piantumazione di nuovi pini“.

