Cipess: 3,3 miliardi per sanità ligure e via libera a programmazione che mette 15,5 milioni per Felettino

Via libera da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ai 3,3 miliardi del riparto del fondo nazionale destinati alla sanità ligure e alla programmazione prevista dall’accordo siglato un anno e mezzo fa, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), pari ad oltre 230 milioni di euro, di cui 16 milioni per la sanità regionale. Risorse sulle quali è stato fatto il punto stamani a Genova alla presenza di Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del ministri. “In Liguria arriveranno 100 milioni in più per il 2024, 3,3 miliardi destinati a migliorare l’efficienza della sanità ligure in un sempre più collaborativo rapporto tra regioni e governo – ha detto l’esponente di governo e senatore della Lega -. Ma sappiamo che queste cifre andranno a crescere ancora nei prossimi anni perché il governo prevede ulteriori investimenti, in coerenza con quanto già avvenuto in questi ultimi anni. Questo percorso è tracciato e sarà la Liguria, nella piena autonomia regionale, a decidere l’impiego di questi fondi”.

Destinati in gran parte a cofinanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale Felettino della Spezia i 16 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione. “Una delle priorità della Regione Liguria – le parole dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è stata quella di realizzare una strategia unica con il governo con la finalità di valorizzare appieno i fondi nazionali ed europei e siamo felici che le risorse siano destinate ad aumentare ancora. Quest’anno a valere sui fondi FSC c’è anche lo stanziamento di più di 15 milioni e 500 mila euro per il Felettino. Nelle ultime settimane sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale dopo aver concluso le opere propedeutiche alla sistemazione e la messa in sicurezza delle aree di cantiere”. Destinati al progetto Centro per la valutazione avanzata della capacità funzionale cardiorespiratoria di Asl 3 i restanti circa 500mila euro.

