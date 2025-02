Colata di bitume sulla creuza di Castelletto, è polemica. Il Comune: “Lavori eseguiti da Enel”

Genova. Una colata di bitume su rampa Silvio Fellner, creuza liberty che collega corso Firenze a via Salvago. I residenti di Castelletto (e non solo) hanno sbarrato gli occhi, nei giorni scorsi, davanti all’intervento che ha di fatto deturpato una mattonata che in tanti percorrono quotidianamente per raggiungere corso Firenze da via Piaggio, via Ameglia e via Salvago.

Le foto dell’intervento hanno iniziato a diffondersi sui social con commenti indignati, e sul tema è intervenuta anche la sezione genovese di Italia Nostra: “La spaventosa colata di bitume appena riversata sulla rampa Silvio Fellner tra corso Firenze e via Paride Salvago. Ecco come l’attuale amministrazione interviene sui preziosi acciottolati delle nostre antiche creuze”.

